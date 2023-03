Twitter, la Real Sociedad accoglie la Roma: "Squadra e tifosi saranno come gladiatori"

La storia di Roma offre spesso spunti anche per gli avversari come la Real Sociedad, pronta ad accogliere i giallorossi domani sera nel proprio "Colosseo", come ha scritto il club basco in un tweet. "Amici della Roma, benvenuti nel nostro Colosseo dove ad aspettarvi ci saranno 11 giocatori e dei tifosi tutti uniti che come gladiatori difenderanno anima e corpo il loro scudo", il messaggio, in italiano, rivolto dalla Real Sociedad taggando direttamente la Roma.