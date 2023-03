Twitter, il club giallorosso suona la carica a poche ore da Roma-Sassuolo: "Ci vediamo tra poco all'Olimpico" (VIDEO)

L'attesa sta per finire. Oggi alle ore 18 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico (nuovamente sold out) il Sassuolo nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno una grande occasione per superare la Lazio e agganciare l'Inter in classifica, ma per farlo dovranno battere la squadra di Dionisi, che ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime 6 gare di campionato. La società giallorossa ha chiamato i tifosi a raccolta e ha suonato la carica su Twitter: "Giallorossa è unica... Ci vediamo tra poco all'Olimpico per giocare Roma-Sassuolo".