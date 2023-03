Twitter, Ibanez dopo la sconfitta contro il Marocco: "Nessuna ripartenza è facile. Orgoglioso di far parte di questo processo" (FOTO)

Roger Ibanez è stato schierato titolare nell'amichevole tra Marocco e Brasile ed è rimasto in campo per tutto il match, terminato 2-1 in favore della nazionale africana grazie alle reti di Boufal e Sabiri. Il difensore centrale della Roma ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un messaggio in cui analizza la partita di ieri, con uno sguardo anche al futuro: "Nessuna ripartenza è facile, ma mi sento orgoglioso di far parte di questo processo. Con molto impegno e lavoro miglioreremo! Grazie a tutti per il sostegno".

Nenhum recomeço é simples e fácil, mas me sinto orgulhoso de poder fazer parte desse processo. Com muito esforço e trabalho vamos evoluir! ???? Obrigado a todos pelo apoio! @cbf_futebol pic.twitter.com/WV5rFc4eol — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) March 26, 2023