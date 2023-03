Twitter, Dybala raggiunge il ritiro dell'Argentina: "Di nuovo a casa con la nostra gente" (FOTO)

Terminata la ventisettesima giornata di Serie A, ora è il turno delle nazionali. I calciatori che non sono stati convocati potranno allenarsi con i propri club e recuperare la condizione fisica migliore, mentre gli altri hanno già risposto alla chiamata dei commissari tecnici. Tra i giocatori della Roma convocati dalla propria nazionale c'è anche Paulo Dybala, il quale tornerà a vestire la maglia dell'Argentina da Campione del Mondo dopo il trionfo in Qatar. La 'Joya' ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto scattata nello spogliatoio dell'Albiceleste in compagnia di Otamendi, Messi, De Paul, Paredes, Di Maria e Lo Celso: "Di nuovo a casa... con la nostra gente", il messaggio di Dybala sui social.

Otra vez en casa… con nuestra gente ?? ? pic.twitter.com/pGMjRKp51f — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 20, 2023