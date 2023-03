Instagram, Zalewski dopo il primo gol: "Emozione sognata dalla prima volta che ho vestito questa maglia". E poi: "Ci rialzeremo" (FOTO)

Domenica, all'Olimpico, nella sconfitta per 4-3 per mano del Sassuolo è arrivata anche la prima rete di Nicola Zalewski in Serie A con la maglia della Roma. Su Instagram l'esterno giallorosso racconta la sua gioia per il gol, dando anche appuntamento alla sfida in Europa League in casa della Real Sociedad. "Quest’emozione qui me la sono sognata dalla prima volta che ho indossato gli scarpini, e dalla prima volta che ho vestito questa maglia. Il primo gol in serie A con la maglia della Roma. Purtroppo la partita non è andata come nessuno di noi si auspicava. Ma ci rialzeremo. Testa a giovedì e FORZA ROMA sempre!", il suo messaggio.