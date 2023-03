Instagram, Wijnaldum sulla convocazione in nazionale: "È bello essere di nuovo qui" (FOTO)

Georginio Wijnaldum è tornato in nazionale. Il commissario tecnico dell'Olanda, Ronald Koeman, lo ha infatti convocato per le due sfide valide per le qualificazioni all'Europeo del 2024, che gli Orange giocheranno venerdì 24 marzo in casa della Francia e lunedì 27 allo Stadion Feijenoord di Rotterdam con Gibilterra. "È bello essere di nuovo qui", ha scritto Gini su Instagram, postando una foto in cui si mostra sorridente.