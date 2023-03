Instagram, Wijnaldum: "La seconda battaglia contro la Real Sociedad sta arrivando. Daje Roma daje" (FOTO)

Georginio Wijnaldum scalda l'ambiente romano in vista della sfida odierna contro la Real Sociedad. Il match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, si disputerà questa sera alle ore 21 all'Estadio Anoeta e i giallorossi dovranno difendere il 2-0 ottenuto all'andata. Il centrocampista olandese ha suonato la carica sul proprio profilo Instagram a poche ore dalla gara europea: "La seconda battaglia contro la Real Sociedad è in arrivo. Daje Roma daje".