Instagram, Wijnaldum: "Ieri risultato deludente, ma sono felice di aver giocato di nuovo una partita intera" (FOTO)

"Risultato deludente ieri, ma sono felice di aver potuto giocare di nuovo una partita intera dopo così tanto tempo". È questo il messaggio di Georginio Wijnaldum, affidato a Instagram, a poche ore di distanza dal match perso dalla Roma in casa della Cremonese per 2-1. Schierato titolare per la prima volta con la maglia giallorossa dopo l'infortunio che lo ha tenuto distante dai campi per diversi mesi, l'olandese è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.