Il primo gol di Wijnaldum con la maglia della Roma è arrivato quando ormai la sfida col Sassuolo aveva poco altro da dire. Questo il commento del centrocampista olandese il giorno seguente sui social: "Partita difficile. Felice di segnare il mio primo gol, purtroppo non è bastato per i punti. Grazie a tutti per il grande supporto".

