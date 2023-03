Instagram, Wijnaldum è pronto: "Modalità concentrazione attiva" (FOTO)

Georginio Wijnaldum sta trovando sempre più minutaggio in questo periodo e potrebbe scendere in campo anche contro il Sassuolo nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. La partita andrà in scena domani alle ore 18 in uno Stadio Olimpico nuovamente sold out. Il centrocampista olandese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del suo allenamento in palestra: "Modalità concentrazione attiva", il messaggio di 'Gini', che va a caccia anche del suo primo gol in maglia giallorossa.