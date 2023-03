Instagram, Wijnaldum carica l'Olanda in vista del match con Gibilterra: "È tempo di fornire una prestazione migliore"

"È tempo di fornire una miglior prestazione di squadra stasera". Lo scrive su Instagram Georginio Wijnaldum, riferendosi al match che la sua Olanda disputerà alle ore 20:45 contro Gibilterra, valido per la seconda giornata delle Qualificazioni a Euro 2024. Gini si aspetta una prova migliore rispetto a quella fornita dagli Orange lo scorso venerdì, nella sconfitta per 4-0 in casa della Francia.