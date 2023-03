Instagram, Spinazzola esulta: "Uniti verso un unico obiettivo". Wijnaldum: "Il miglior modo per iniziare gli ottavi" (FOTO)

"Altro risultato pesante, avanti così uniti verso un unico obiettivo". Usa queste parole Leonardo Spinazzola per esprimere la propria gioia su Instagram all'indomani della vittoria per 2-0 della Roma sulla Real Sociedad con le reti di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il numero 37 giallorosso è subentrato proprio al Faraone al 60', giocando l'ultima mezz'ora del match.





Soddisfazione anche per Georginio Wijnaldum, anche lui in campo dall'ora di gioco, al posto di Lorenzo Pellegrini. "Il modo migliore per iniziare l'andata degli ottavi di finale. Verso il ritorno", ha scritto l'olandese.

Dopo il minuto giocato contro l'Empoli, anche l'acquisto invernale Diego Llorente ha potuto vivere in campo l'atmosfera dello Stadio Olimpico, anche se solo per 45 minuti, prima di essere sostituito per un fastidio all'adduttore. "Sono felice per la vittoria e per i miei primi minuti da titolare, in una partita molto speciale. È un peccato che sia dovuto uscire all'intervallo. Grazie ai tifosi per il loro sostegno. L'atmosfera era incredibile! Daje Roma!". Queste le parole dello spagnolo su Instagram, che dimostra di aver apprezzato il suo primo vero spezzone in giallorosso.