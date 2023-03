Instagram, Sabatini ricorda Astori: "Ragazzo speciale, mi manca molto" (FOTO)

Nel giorno dell'anniversario della scomparsa di Davide Astori, il 4 marzo 2018, l'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ricorda il difensore che in carriera ha vestito anche la maglia giallorossa. "Davide era un ragazzo speciale, farei fatica ad elencare tutte le sue virtù, ogni giorno gli rivolgo un pensiero e mi scuso con lui perché so di averlo deluso, quando dopo una stagione molto positiva nella Roma non l’ho riscattato dal Cagliari e lui ci rimase veramente male, ma in quel momento ero pressoché obbligato per tentare di abbassare il valore dell’opzione - ha scritto Sabatini ricordando l'arrivo di Astori alla Roma e il mancato riscatto -. Anche se la vita professionale tornò subito all’altezza perché andò alla Fiorentina dove visse momenti esaltanti e presto ne divenne il capitano, perché lui era nato capitano, mi manca molto. Ti voglio bene Davide".