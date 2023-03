Instagram, Rosella Sensi dopo Roma-Sassuolo: "Alle ingiustizie non ci si abitua mai. Arbitraggio a senso unico" (FOTO)

La Roma cade all'Olimpico per mano del Sassuolo, che si impone per 4-3 nella 26esima giornata di campionato. Su Instagram interviene anche Rosella Sensi commentando la squalifica di José Mourinho - che ha scontato il primo turno di stop e sarà assente in panchina anche nel derby - e la direzione arbitrale di Fabbri. "Alle ingiustizie non ci si abitua mai. Dopo la squalifica a Mourinho arriva un arbitraggio a senso unico in una partita decisiva per la zona Champions che la squadra doveva comunque interpretare e giocare molto meglio. D’altronde il destino della Roma, come ricordava mio padre, è che per vincere bisogna soffrire il doppio degli altri. Lo sta provando sulla propria pelle anche Mourinho. E quel gesto delle manette temo non avrà gli stessi risultati ottenuti nel 2010 - scrive l'ex presidente giallorossa -. Spero che la Roma un giorno verrà considerata per quello che vale, proprio come tutte le altre squadre. Anche perché sbagliare è umano, perseverare è diabolico. E da queste parti si è perseverato parecchio".