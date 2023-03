Instagram, la gioia di Spinazzola: "Grande vittoria di squadra". Wijnaldum: "Grazie ai tifosi per il sostegno", Kumbulla: "Avanti insieme" (FOTO)

"Grande vittoria di squadra, punti importantissimi. Avanti così", scrive su Instagram Leonardo Spinazzola, in campo per 90 minuti nel match di ieri sera, vinto per 1-0 dalla Roma sulla Juventus con il gol di Gianluca Mancini. Il numero 37 ha postato un'immagine della coreografia dello Stadio Olimpico, colorato di giallo e rosso prima del calcio d'inizio, oltre a una sua foto della partita.

Non ha giocato nemmeno un minuto, ma ci ha tenuto comunque a mostrare la sua gioia sui social Marash Kumbulla. "Avanti insieme, daje Roma", ha scritto l'albanese, postando alcune immagini dell'esultanza giallorossa al momento del gol di Mancini.

"Una grande vittoria e una fantastica prestazione di squadra. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno", è il pensiero di Georginio Wijnaldum, titolare e in campo per 73 minuti ieri sera contro la Juventus.