Instagram, la gioia di Dybala: "EuRoma! Risultato importante in vista del ritorno". Abraham: "Notti all'Olimpico" (FOTO)

"EuRoma! Risultato importante in vista del ritorno! Avanti così". Con queste parole Paulo Dybala ha mostrato la propria gioia su Instagram per la vittoria per 2-0 della Roma contro la Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. L'argentino si è reso protagonista sia nell'azione del primo gol, quando ha servito in profondità Tammy Abraham, autore dell'assist per Stephan El Shaarawy, sia nella rete di Marsah Kumbulla, a cui ha contribuito con il passaggio vincente da calcio d'angolo.

La Joya ha poi postato sul suo canale Telegram una sua foto all'interno dello spogliatoio con il pollice in su dopo il triplice fischio, scrivendo: "Vamooooooos".

Protagonista del match è stato anche Tammy Abraham, che ha fornito l'assist a El Shaarawy per il vantaggio giallorosso. "Notti all'Olimpico 1/2", ha scritto il centravanti inglese su Instagram, riferendosi al fatto che la Roma dovrà difendere il risultato ottenuto oggi nella gara di ritorno, tra sette giorni a San Sebastian.