Mancano davvero poche ore al calcio d'inizio del Derby della Capitale, in programma oggi alle 18 e valido per la ventisettesima giornata di Serie A. L'attesa è enorme e tra i calciatori più carichi in vista di questa gara c'è Georginio Wijnaldum. Il centrocampista della Roma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto, affiancandola con un messaggio di sfida: "Partita speciale in vista, siamo pronti. Daje".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georginio (Gini) Wijnaldum (@gwijnaldum)