Instagram, il messaggio di Mazzone a Totti: "La storia non si dimentica! Abbiamo scritto pagine che verranno lette in eterno" (VIDEO)

Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui mostra una maglia di Francesco Totti firmata dal Capitano stesso e una fascia celebrativa. Il reel è accompagnato dalle note di 'Mai sola mai' di Marco Conidi ed è affiancato da uno splendido messaggio: "A te, a te che sei la nostra Roma

A te che non sarai mai sola

Perché non hai lasciato mai noi

Ovunque tu sarai, mai sola mai

A te, a te che sei la nostra Roma

La storia non si dimentica! Abbiamo scritto pagine che verranno lette in eterno! Carlo Mazzone e Francesco Totti nel nome di Roma".