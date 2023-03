Instagram: Ibanez disattiva i commenti sotto l'ultimo post dopo l'espulsione nel derby

Protagonista in negativo nel derby della Capitale con l'espulsione che ha costretto i giallorossi a giocare in dieci uomini per più di un'ora, Roger Ibanez ha deciso di disattivare i commenti sotto il suo ultimo post su Instagram, un video in cui celebra il passaggio ai quarti di finale di Europa League da parte della Roma. Questo è l'unico post che il brasiliano ha scelto di rendere impossibile da commentare, al contrario di tutti gli altri presenti sul suo profilo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ibañez (@ibanez41oficial)