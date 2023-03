Instagram, gli auguri di Mancini a Spinazzola: "Compagno nel campo e nella vita. Per i prossimi ti porto a Las Vegas". La Roma: "Tanti auguri, Leo"

Giornata importante per Leonardo Spinazzola, che compie oggi 30 anni. Un traguardo importante per il terzino giallorosso, impegnato con la nazionale per le qualificazioni europee. E su Instagram sono arrivati gli auguri del compagno di squadra Gianluca Mancini: "Tanti auguri per i tuoi primi 30 anni amico mio!! Per i prossimi ti porto a Las Vegas. Ti voglio bene compagno nel campo e nella vita sempre!". Non si è fatta attendere la risposta di Spinazzola: "Aspetteremo i prossimi allora".

Il difensore ha poi voluto postare un altro video, che immortala Spinazzola mentre scivola durante un esercizio: "Sono stato troppo bravo nelle foto", ha scritto ironicamente il numero 23.

Non potevano mancare quelli della Roma, che ha condiviso un video con le migliori giocate del terzino e la scritta: "Tanti auguri, Leo".