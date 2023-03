Dopo l'amichevole vinta 7-0 con il Curacao con la sua Argentina, in cui ha fornito un assist, Paulo Dybala è pronto a far ritorno a Roma. Giorni intensi per la Joya, festeggiatissimo dai tifosi insieme ai compagni dopo la vittoria del mondiale. "Grazie Argentina per questi bei giorni. Ci salutiamo con il cuore pieno di gioia", ha scritto su Instragam.