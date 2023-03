Instagram, la gioia di Darboe: "Sono tornato. Di nuovo in gruppo" (FOTO)

Il ritorno in campo di Ebrima Darboe si avvicina. Il giovane centrocampista della Roma si infortunò al legamento crociato del ginocchio destro questa estate durante il ritiro in Algarve nell'amichevole contro la Portimonense. Dopo un lungo percorso di riabilitazione, il classe 2001 è tornato ad allenarsi da qualche giorno con il resto del gruppo e ha espresso tutta la sua felicità su Instagram: "Sono tornato. Di nuovo in gruppo".