Instagram, allenamento extra per Dybala: "Costanza, disciplina, ma soprattutto passione" (FOTO)

Dopo la vittoria casalinga contro la Juventus per 1-0, grazie alla rete di Gianluca Mancini, la Roma ospiterà giovedì all'Olimpico la Real Sociedad nella sfida valida per l'andata degli ottavi di Europa League. Dopo la seduta odierna a Trigoria, allenamento extra in casa per Paulo Dybala: "Costanza, disciplina, ma soprattutto passione! Vamos", il messaggio dell'argentino, accompagnato da alcuni scatti mentre si allena, su Instagram.