FOTO - Ritorno alle origini per Dybala: la 'Joya' riceve in regalo una maglietta dell'Instituto

Ritorno alle origini per Paulo Dybala. L'attaccante della Roma si trova attualmente in Argentina in seguito alla convocazione del commissario tecnico Lionel Scaloni per gli impegni con Panama e Curacao. Durante un evento organizzato proprio dalla Federcalcio argentina, la 'Joya' ha ricevuto in regalo una maglia dell'Instituto Atlético Central Córdoba, la società che lo lanciò nel calcio professionistico. Il dono è stato consegnato direttamente dal presidente del club. "Il nostro Campione del Mondo. Il presidente Juan Manuel Cavagliatto e i giocatori Jorge Carranza e Fernando Alarcón hanno rappresentato l'Instituto all'evento organizzato dalla Federcalcio argentina", il messaggio su Instagram che accompagna la foto in cui Dybala posa con la maglia al fianco del presidente e due giocatori dell'Instituto.