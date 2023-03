FOTO - L'artista Harry Greb a Trigoria con Mourinho: "Grazie mister"

Visita speciale al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per José Mourinho. L'artista Harry Greb ha fatto tappa nel centro sportivo, ha posato con il tecnico giallorosso e l'opera da lui realizzata per celebrare il portoghese, raffigurato con una sciarpa giallorossa alla guida di una Vespa 50 Special. Harry Greb ha poi condiviso gli scatti su Instagram, dedicando un messaggio a Mourinho: "Grazie mister, grazie Roma per l'accoglienza e la stima".