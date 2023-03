FOTO - Friedkin con la maglia della Roma: l'iniziativa dei membri dell'Eca

Neanche un anno dopo il loro ingresso nel calcio, Dan Friedkin è diventato un membro dell'Eca, l'associazione guidata da Al-Khelaifi che riunisce i club europei. E oggi, nell'appuntamento a Budapest, tutti i partecipanti hanno indossato la maglia del proprio club.

Compare, nella foto scattata e pubblicata sui social dell'Eca, naturalmente anche il numero uno giallorosso rigorosamente con la maglia della Roma sopra la camicia d'ordinanza. Sulla destra, in terza fila, ecco spiccare Friedkin in giallorosso.

ECA Members all wore their club shirts during our first day at #ECA29GA in Budapest. The shirts will be auctioned with all proceeds dedicated to supporting the earthquake relief effort in both Türkiye and Syria. #WeAreECA #ECA29GA #HeartofFootball pic.twitter.com/9RoUOFJOD3

— ECA (@ECAEurope) March 27, 2023