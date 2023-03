FOTO - Cuadrado scherza con Dybala e la moglie di Morata: "Tu sei il padrino numero 2". E la 'Joya' risponde: "Non hai chance"

Simpatico siparietto social tra Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata. L'argentino è molto legato all'attaccante dell'Atletico Madrid, tanto da essere stato scelto come padrino (la madrina sarà la fidanzata di Dybala, Oriana Sabatini) in occasione del battesimo della figlia dello spagnolo, Bella Morata. "Mi hanno detto che io sono il padrino 1 e tu il 2. Non so come faremo", scherza Cuadrado su Instagram chiamando in causa Dybala e Alice Campello. La divertente risposta dell'attaccante argentino non si è fatta attendere: "Non hai chance".