Ante Coric diventa papà: nasce in Mater Dei la figlia Dua (FOTO)

Fiocco rosa in casa Coric. Il centrocampista di proprietà della Roma, ma fuori rosa dopo varie esperienze in prestito, e sua moglie Sara Prenga Coric sono diventati genitori per la prima volta: domenica 26 Marzo, alle ore 19.29, infatti è nata nella clinica Mater Dei di Roma Dua. Il croato classe '97 ha accolto la nascita della figlia pubblicando anche un video su Instagram.