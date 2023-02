VIDEO - Kings League, Mourinho scherza con Casillas: "C'è un motivo se ti ho lasciato in panchina..."

José Mourinho si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Iker Casillas, leggenda del Real Madrid. Il tecnico, che ha allenato l'ex portiere ai tempi della sua permanenza sulla panchina dei Blancos, ha inviato un videomessaggio allo streamer Ibai Llanos, il quale dovrà calciare un rigore all'estremo difensore spagnolo in occasione della Kings League, il torneo calcistico fondato da Gerard Piqué. "Se l'ho lasciato in panchina ci sarà stato un motivo... Molto cattivo. Hai un rigore molto facile da tirare", il messaggio scherzoso di Mourinho. E in studio scoppiano tutti a ridere, compreso Casillas, che si lancia a terra disperato. Il portiere ha poi risposto allo Special One su Twitter: "Qualcuno mi rianimi! Aria, aria! Grande Mister!".

Qué alguien me reanime!! Aire !! Aire !! Grande Mister !! https://t.co/bDAW4oPTtU — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 19, 2023