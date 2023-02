VIDEO - Inter-Porto: cori dei tifosi in metro per Mourinho

Questa sera San Siro sarà teatro della sfida, valida per la gara d'andata degli ottavi di Champions League, tra Inter e Porto, entrambe in passato allenate dall'attuale tecnico della Roma José Mourinho. Come mostra con un video su Twitter il giornalista sportivo Patrick Kendrick, in metro per raggiungere l'impianto i tifosi nerazzurri e quelli portoghesi intonano insieme un coro per Mourinho.

Inter and Porto fans united in singing José Mourinho’s name. The visiting fans also vocal in chanting “If you’re not bouncing you’re a Juventino” pic.twitter.com/HW6kXEdVb7 — Patrick Kendrick (@patrickendrick) February 22, 2023