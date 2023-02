Twitter, Wijnaldum: "Pronti per un grande match. Daje!" (FOTO)

Dopo il rientro in campo nel finale a Lecce, Wijnaldum torna a riassaporare l'Europa ed è tra i convocati per la sfida d'andata dei playoff di Europa League col Salisburgo. Sui social, il centrocampista olandese ha pubblicato una foto con il messaggio: "Pronti per il big match di oggi", prima di chiudere con "Daje!" accompagnato da due cuori, rigorosamente giallo e rosso.