Twitter, Wijnaldum: "Divertiti di nuovo a giocare e sentiti più forte ogni giorno" (VIDEO)

Gara dopo gara Gini Wijnaldum, rientrato nella trasferta di Lecce, sta cresendo sempre di più di condizione. L'olandese è apparso in netto miglioramento nelle ultime due uscite contro Verona e Salisburgo, e le ottime sensazioni date le conferma lui stesso sui suoi profili social: "Divertiti di nuovo a giocare e sentiti più forte ogni giorno" ha scritto l'olandese postando un video di una sua giocata contro l'Hellas.

Enjoy playing again and feel stronger every day ?? pic.twitter.com/Uu0Z800gEY

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 25, 2023