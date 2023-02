Twitter, Taricone (Console Ghana in Italia) su Mancini: "Mi indigna il suo comportamento, quanto fatto sporca la maglia" (FOTO)

Massimiliano Colasuonno Taricone, console del Ghana in Italia, ha affidato a Twitter un pensiero post Roma-Cremonese, sfida dei quarti di finale di Coppa Italia vinta dalla squadra di Ballardini, in cui ha commentato il comportamento del difensore giallorosso Gianluca Mancini nei confronti dell'ex compagno di squadra, e ieri avversario, Felix Afena-Gyan. "Amo questi colori da sempre, mi indigna il comportamento di Mancini. Quanto fatto sporca la maglia della Roma ed ha niente a che vedere con lo sport, non trovo differenza tra un buh e quanto visto da un anno ad ora, tradendo così la mission della società che ha invece altri valori", il suo messaggio.

