Twitter, la Roma ricorda la doppietta di Batistuta a Parma 22 anni fa: "Indimenticabile" (VIDEO)

Il 4 febbraio del 2001 fu una giornata importante per la conquista del terzo scudetto da parte della Roma. I giallorossi di Capello, impegnati a Parma, riuscirono a vincere in rimonta 2-1 grazie alla doppietta di Gabriel Omar Batistuta nella ripresa. Due gol bellissimi dell'argentino che resteranno per sempre nel cuore dei tifosi giallorossi. E la Roma, su twitter, ha ricordato quella data commentandola come: "Indimenticabile".