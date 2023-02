Twitter, la Roma ricorda il pareggio in rimonta contro l'Hellas Verona: "Esattamente un anno fa" (VIDEO)

Oggi alle ore 20:45 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico l'Hellas Verona nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Esattamente un anno fa si giocò proprio questa partita e, dopo le difficoltà incontrate nel primo tempo, i giallorossi disputarono una grande seconda frazione di gioco che permise loro di recuperare da 0-2 a 2-2. Gli uomini di José Mourinho vennero trascinati da due giovani, Cristian Volpato ed Edoardo Bove, i quali potrebbero addirittura partire titolari nella partita odierna. "Esattamente un anno fa: da 0-2 a 2-2 in Roma-Hellas Verona con i primi gol in giallorosso di Volpato e Bove", il ricordo del club su Twitter.

