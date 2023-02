Oggi Marash Kumbulla compie 23 anni. Il difensore centrale della Roma, classe 2000, ha raccolto 7 presenze in questa stagione: 4 in campionato, per 133 minuti complessivi, 2 in Coppa Italia e un'altra in Europa League. Sui social la Roma ha pubblicato un video dedicato a Kumbulla con il messaggio "Buon compleanno, Marash!".