Twitter, Faty e il nuovo stadio della Roma: "Lo aspettiamo con impazienza da 15 anni"

Con la maglia della Roma ha giocato soltanto per due stagioni, ma Ricardo Faty non ha dimenticato i colori giallorossi. Su Twitter, il centrocampista francese, oggi svincolato dopo l'ultima esperienza alla Reggina, ha ricondiviso un video postato dall'account ufficiale del club capitolino nel quale viene celebrata la quota di un milione di spettatori all'Olimpico nella stagione in corso. "Aspettiamo con impazienza il nuovo stadio... da 15 anni", ha scritto Faty, parlando come un tifoso della Roma seccato dalle difficoltà nella realizzazione del nuovo impianto.

On attend le nouveau stade avec impatience… depuis 15 ans? https://t.co/6f19x5rRfU — Ricardo Faty (@rickyfaty) February 24, 2023