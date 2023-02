Twitter, Castan incoraggia la Roma in vista del ritorno con il Salisburgo: "Forza ragazzi" (FOTO)

Leandro Castan è sempre rimasto legato ai colori della Roma anche dopo il suo addio. L'ex difensore centrale ha indossato la maglia giallorossa in 81 occasioni ed è ricordato dai tifosi con grande piacere. Il brasiliano segue sempre le vicende del club capitolino e tramite il suo profilo Twitter ha voluto inviare un messaggio alla squadra in vista della gara contro il Salisburgo, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Gli uomini di José Mourinho infatti sono chiamati a una rimonta dopo la sconfitta per 1-0 subita in Austria e lo stesso Castan ha suonato la carica a tre giorni dal delicatissimo match: "Forza ragazzi", l'incoraggiamento del trentaseienne.