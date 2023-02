Twitter: Abraham è il "Man of the Match" di Roma-Empoli (FOTO)

È Tammy Abraham il "Digitalbits Man of the Match" di Roma-Empoli scelto dai tifosi giallorossi. "Torna a segnare in casa e torna a essere il migliore in campo per i tifosi", scrive dell'attaccante inglese l'account della Roma su Twitter. L'ex Chelsea ha infatti realizzato la rete del definitivo 2-0 contro i toscani al 6' del primo tempo, girando di testa in porta un corner di Paulo Dybala. Abraham ha così interrotto un digiuno di gol allo Stadio Olimpico che perdurava da Roma-Leicester, semifinale della scorsa Conference League disputata il 5 maggio dello scorso anno.

