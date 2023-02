Twitter, 6 anni fa l'eurogol di Emerson Palmieri contro il Villarreal in Europa League (VIDEO)

La Roma tornerà a disputare una gara di Europa League e l'avversario sarà il Salisburgo. I giallorossi sfideranno quest'oggi alle ore 18:45 la formazione austriaca nella gara valida per l'andata dei playoff. Ben sei anni fa la squadra capitolina affrontò il Villarreal nei sedicesimi di finale della stessa competizione e si impose con un perentorio 0-4 firmato Dzeko (autore di una tripletta) ed Emerson Palmieri. La Roma ha voluto ricordare lo straordinario gol del terzino brasiliano, il quale sbloccò il match e diede il via alla spettacolare vittoria giallorossa, datata 16 febbraio 2017. "Ricordate questo gol di Emerson Palmieri a Villarreal? Segnato esattamente 6 anni fa in Europa League", il messaggio social del club.

Ricordate questo gol di Emerson Palmieri a Villarreal? ?️ segnato esattamente 6 anni fa in #UEL pic.twitter.com/DtKYgZ2Nul — AS Roma (@OfficialASRoma) February 16, 2023