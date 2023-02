Gini Wijnaldum scalda i motori. Il rientro in gruppo, la convocazione in Coppa Italia, poi il test con la Primavera: si avvicina il ritorno del grande colpo messo a segno per il centrocampo dalla Roma in estate. "Mi sento più forte ogni giorno che passa" ha scritto l'olandese in un post sui social.

Feeling stronger every day ???❤️ pic.twitter.com/imcaSzSC0N — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 8, 2023