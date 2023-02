Gini Wijnaldum carica l'ambiente giallorosso in vista della gara di stasera contro il Verona. Il centrocampista della Roma ha pubblicato sui suoi profili social una foto che lo ritrae accompagata dalla didascalia: "Si torna in campo. Tutto pronto per il match di oggi. DAJE".

