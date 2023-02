Italia, Blanco scherza con Pellegrini: "Gioco al posto suo". Il giallorosso: "E io vado a fare i concerti" (VIDEO)

Durante lo spot per l'annuncio delle nuove maglie dell'Italia, Riccardo Fabbriconi, meglio noto come Blanco, e Lorenzo Pellegrini si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto. Come riportato dall'account Tik Tok della Nazionale, il cantante, tifosissimo della Roma, ha scherzato con il capitano giallorosso durante un momento di pausa delle riprese: "Gioco al posto suo, faccio finta di essere lui", ha detto Blanco. Il centrocampista ha risposto divertito: "E io vado a fare i concerti". Alla fine i due sono scoppiati a ridere e si sono abbracciati.