Istagram, Kumbulla cuore d'oro: il difensore consegna kit educativi a 120 bambini albanesi (VIDEO)

Marash Kumbulla, nel giorno del suo ventitreesimo compleanno, in collaborazione con Save The Children, ha inviato dei kit educativi - contenenti matite, pennarelli, quaderni e zaini - a 120 bambini di un asilo di Burrel, cittadina situata nel nord dell'Albania. Il centrale giallorosso ha inviato anche un messaggio: "Ciao ragazzi, volevo salutarvi e augurarvi buona fortuna per l'inizio del vostro percorso di studi. Mi raccomando ricordatevi che l’istruzione e l’educazione sono importanti, questo è solo un aiuto che ho voluto farvi, ma tutto parte da voi! Speriamo un giorno di poterci vedere e passare insieme una giornata in allegria. In bocca al lupo ragazzi!".