Instagram, Wijnaldum: "Una bella giornata di relax dopo i miei primi minuti in campo ieri" (FOTO)

Nonostante il solo punto ottenuto contro il Lecce, la Roma può comunque sorridere. La gara di ieri infatti ha segnato il ritorno ufficiale in campo di Georginio Wijnaldum dopo la rottura della tibia subita in allenamento il 21 agosto. Il centrocampista è entrato al minuto 83 al posto di Nemanja Matic, collezionando così la sua seconda presenza stagionale in maglia giallorossa. L'olandese ha pubblicato su Instagram una foto in cui si rilassa: "Una bella giornata di relax dopo i miei primi minuti in campo ieri", il commento che accompagna lo scatto.