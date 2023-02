Instagram, Wijnaldum mostra la maglia nello spogliatoio: "Sono tornato" (FOTO)

Dopo la convocazione con la Cremonese, Gini Wijnaldum va in panchina con il Lecce: alle 18.00, nella 22esima giornata di campionato, la Roma è ospite della squadra di Baroni allo stadio Via del Mare. Il centrocampista olandese, dopo l'infortunio subìto in estate e il lungo recupero, torna a disposizione di José Mourinho e su Instagram mostra il suo entusiasmo condividendo uno scatto della sua maglia nello spogliatoio. "Baby I'm back" ("Sono tornato"), la scritta che accompagna l'immagine.