Totti ricorda Costanzo: "Sarai per sempre nel mio cuore". Su Instagram: "Riposa in pace maestro" (FOTO)

È venuto a mancare questa mattina a Roma Maurizio Costanzo, che in carriera ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. Recentemente è stato anche consulente esterno per la comunicazione della Roma. Oltre a quello del club giallorosso, arriva anche il ricordo di Francesco Totti su Instagram: "Riposa in pace maestro".

"Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie". Francesco Totti ricorda così all'ANSA la figura di Maurizio Costanzo, a lungo suo consulente per la comunicazione e amico.

(ansa)