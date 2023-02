Instagram, Rosella Sensi: "Un'altra rimonta, c'è qualcosa di magico in questa squadra" (FOTO)

La Roma ribalta il Salisburgo e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League: dopo l'1-0 dell'andata dei playoff a favore degli austriaci, i giallorossi vincono al ritorno per 2-0 grazie alle reti di Belotti e Dybala. Su Instagram esulta anche Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma: "Un’altra rimonta, un’altra notte magica in un Olimpico da brividi, con una curva bellissima. La Roma ribalta il Salisburgo e insegue un nuovo sogno consapevole ora che batterla sarà difficile per chiunque. C’è qualcosa di magico davvero in questa squadra capace di reagire sempre alle difficoltà e di compattarsi nei momenti duri. Si sente allo stadio, ma si percepisce pure da casa. Complimenti a tutti, e forza Roma!".