Instagram, primo contratto da professionista per Bellucci Marin: "Un'altra conquista" (FOTO)

Arrivato in giallorosso l'estate scorsa, Renato Bellucci Marin firma il suo primo contratto da professionista con la Roma fino al 2025. Lo annuncia lo stesso portiere brasiliano classe 2006 su Instagram, esprimendo anche tutta la sua soddisfazione: "Un'altra conquista…. Innanzitutto vorrei ringraziare la mia famiglia per essere stata con me nei momenti belli e brutti. Grazie mille per il supporto a tutti quelli che sono stati con me finora. Ringrazio anche i miei procuratori per tutto. Andiamo avanti insieme alla ricerca di molto altro...".