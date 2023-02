Instagram, Pagano dopo il rinnovo: "Orgoglioso, ripagherò la fiducia della società sul campo" (FOTO)

Dopo aver firmato il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2026, il centrocampista classe 2004 della Roma Primavera, Riccardo Pagano, affida ad Instagram tutta la sua felicità. "Sono molto orgoglioso di rinnovare il mio contratto con la Roma fino al 2026. Ci tenevo a ringraziare la mia famiglia che mi è sempre accanto in ogni momento della mia vita, la mia agenzia e miei amici, quelli veri, quelli di sempre. Cercherò in tutti i modi di ripagare la fiducia della società sul campo… FORZA ROMA", il messaggio del giallorosso che ha condiviso anche uno scatto in cui è presente il General Manager Tiago Pinto.